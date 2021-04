Zug kollidiert mit Lastwagen auf Bahnübergang

Ein CFL-Zug der Linie 10 ist am Mittwoch gegen 14 Uhr in Kautenbach mit dem Anhänger eines Lastwagens kollidiert. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwochnachmittag mit. Der Anhänger stand aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Bahnübergang der Strecke Kautenbach-Wiltz in der Gemeinde Kautenbach. Die unmittelbar eingeleitete Notbremsung des Lokführers konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß ist nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt worden. Jedoch entstand nach Polizeiangaben sowohl am Zug als auch am Anhänger erheblicher Sachschaden. Die Zugstrecke zwischen Wiltz und Kautenbach ist derzeit für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Straßenbauverwaltung hat eine entsprechende Umleitung eingerichtet.

#CFLINFOS10 Suppression du train RE 1716.

Suite à un incident nécessitant l'intervention des services de secours en gare de Kautenbach, le train RE 1716 (Kautenbach-Wiltz, départ 16:02) est supprimé. — CFLinfos (@CFLinfos) April 1, 2021

(L'essentiel)