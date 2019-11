Weihnachtsmarkt öffnet am Dienstag wieder

Der Weihnachtsmarkt wird ab Dienstag wieder geöffnet sein, aber ohne die Eisskulpturen, sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer auf einer Pressekonferenz, die am Tag nach der Tragödie stattfand. Ein luxemburgisches Kind im Alter von zwei Jahren und 10 Monaten war am Sonntag von einem der ausgestellten Eiskunstwerke erschlagen worden. «Den Weihnachtsmarkt heute zu schließen, war eine elementare Pflicht des Mitgefühls», begründete die Bürgermeisterin die Entscheidung und war angesichts der Tragödie immer noch fassungslos.

«Wir sind am Boden zerstört. Was am Sonntag geschah, war schrecklich. Es ist das Schlimmste, was passieren kann», so Polfer. «Ein solcher Unfall ist noch nie zuvor passiert, das ist das erste Mal. Die Priorität bei dieser Art von Ereignissen ist es immer, dafür zu sorgen, dass alles reibungslos läuft. Bis jetzt sind wir verschont geblieben.»

Die Eisskulpturen waren «von international renommierten Profis» erschaffen worden, erklärte Marc Angel in seiner Eigenschaft als Präsident des Tourismusbüros der Stadt Luxemburg (LCTO). Er fügte ebenfalls hinzu, dass das betreffende Objekt 2,50 Meter groß war, damit die Menschen sich vor der Skulptur fotografieren konnten. Infolgedessen wurden keine Sicherheitsbarrieren errichtet. «Wie kann es zusammengebrochen sein? Lag es am Eis? Hat ein Dritter die Struktur aus dem Gleichgewicht gebracht?» – Dies sind alles Fragen, die die eingeleitete Untersuchung nun klären muss. Für die Polizei sind «alle Fotos und Videos, die dort am Abend aufgenommen wurden» potenziell interessant.

