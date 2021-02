MeteoLux sagt «extreme Kälte» für die Nacht voraus

MeteoLux hat eine amtliche Kältewarnung für das Großherzogtum ausgegeben. Wie der staatliche Wetterdienst am Mittwoch meldet, werden die Temperaturen sogar noch tiefer liegen, als zunächst erwartet worden war. Besonders in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fällt das Quecksilber sehr tief: Alarmstufe Orange!

Die Wetterexperten vom Findel sprechen in ihrer Mitteilung von «extremer Kälte» im ganzen Land. Polare Luftmassen sind demnach für den Temperatursturz verantwortlich und bringen Spitzenwerte zwischen minus elf und minus 15 Grad in der Nacht. Dazu bleibt es trocken und am Donnerstag soll auch die Sonne über Luxemburg scheinen. Die Warnung gilt bis Donnerstagmittag.

Die kalten Temperaturen werden uns noch ein paar Tage beschäftigen. Bis einschließlich Freitag erwarten die Wetterfrösche vom Findel, dass das Thermometer unter dem Gefrierpunkt bleibt. Tagsüber werden demnach werte zwischen minus vier Grad und minus zwei Grad erwartet. Erst am Wochenende kommt laut den Meteorologen leichtes Tauwetter; am Samstag mit um die 0 Grad am Tage und für Sonntag kann das Thermometer in der Spitze bis zu zwei Grad erreichen. Der Wochenbeginn verspricht zunächst wärmere Temperaturen bei zwei bis vier Grad. In der Nacht zu Dienstag kann das Thermometer allerdings dann wieder auf eisige Temperaturen zwischen minus fünf Grad und minus zwei Grad fallen.

