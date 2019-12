Amokfahrt in Wiltz: 9 von 10 Gutachten liegen vor

Vor fast einem Jahr, am 2. Januar 2019, raste ein Mann vorsätzlich in eine Menschengruppe in Wiltz. Dabei tötete er seinen eigenen Sohn und verletzte vier weitere Menschen. Die Ermittlungen zu dieser Amokfahrt laufen noch, machen aber Fortschritte. Das teilte die Staatsanwaltschaft Diekirch am Freitag mit.

Im Zuge der Ermittlungen wurden zehn Gutachten in Auftrag gegeben. Das letzte steht noch aus. Die Ermittlungen sollen in den kommenden Monaten abgeschlossen werden.

Noch am Abend der Tat teilte die Staatsanwaltschaft mit, sie gehe von einer Beziehungstat aus. Der mutmaßliche Täter sitzt seither in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Mordes, Totschlages, versuchten Mordes und versuchten Totschlages ermittelt.

(mb/L'essentiel)