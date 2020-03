Frauen besetzen nur 13 Prozent der digitalen Jobs

Im Jahr 2020 werden nur 13 Prozent der digitalen Arbeitsplätze in Luxemburg von Frauen besetzt sein. Damit ist das Großherzogtum ein «schlechtes Vorbild» auf europäischer Ebene, so Marina Andrieu, Mitbegründerin von Women in Digital Empowerment (WIDE), die am Donnerstag in Belval mit dem Ministerium für die Gleichstellung von Frauen und Männern eine Reihe von Diskussionen zu diesem Thema organisiert hat. Auch Ministerin Taina Bofferding war anwesend und verkündete, dass «wir in der digitalen Welt alle gleich sind».

«Die Barrieren werden allmählich abgebaut, aber es ist immer noch schwierig», sagten Vertreter der POST, die zum Meinungsaustausch mit Schülern des Lyzeums Belval kamen. Eine Mitarbeiterin der Cybersicherheit sagt, sie sei oft immer noch «die einzige Frau unter 15 Männern». Dabei sind die Möglichkeiten enorm. «Ich habe junge Mädchen mit einer Leidenschaft für Mathematik gesehen, die nicht einmal wussten, dass sie damit zum Beispiel in der Biotechnologie Karriere machen können», sagt Ghislaine, IT-Spezialistin bei der POST. «Sie müssen den Mut haben, sich diesem Umfeld zu stellen, auch wenn sie noch in der Minderheit sind», bestätigt Marina Andrieu.

Das finden auch die teilnehmenden Schüler vom Lyzeum Belval. «Solange jemand kompetent ist und sich bei seiner Arbeit wohlfühlt, ist es egal, welches Geschlecht er hat», findet die 16-jährige Lia. «Es ist 2020, wir müssen die Modelle von vor 60 Jahren ändern», kommentiert Arijan, 18.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)