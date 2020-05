«Einige haben sich nicht in die Praxis getraut»

«Meine Patienten haben während der Eindämmung viel im Sitzen gearbeitet», sagt der Physiotherapeut Alain Bernimont, der am Montag wieder Patienten in seiner Praxis behandeln darf. «Da überrascht es nicht, dass jetzt viele Rückenschmerzen haben. Wir hatten in den letzten Tagen eine beträchtliche Anzahl an Terminanfragen»,

Während des Lockdowns war er für die nationale Reserve rekrutiert worden. «Es war viel Büroarbeit. Ich bin froh, wieder im Stehen arbeiten zu können«, sagt er. Vor der Öffnung der Praxis stand viel Organisatorisches auf dem Programm. «Wir sind zu viert in der Praxis. Wir haben unsere Öffnungszeiten von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends verlängert, damit möglichst wenig Patienten auf einmal da sind. Jeder unserer Mitarbeiter hat zwei ausgewiesene Kabinen, um sich zu desinfizieren, wenn der andere beschäftigt ist.»

Auch Danielle Schmit, Allgemeinmedizinerin, wechselt ihre Termine mit ihrer Kollegin ab. Im Warteraum sind viele Stühle mit einem weiß-roten Band abgesperrt. Sie verbringt viel Zeit mit der Desinfektion. «Man bekommt ein Auge dafür. Es ist verrückt, was Patienten alles unbewusst anfassen», sagt sie. Während der Eindämmung arbeitete sie per Telefon und über den e-Gesundheitsdienst. «Leider wird es zu wenig genutzt, nicht alle Patienten kennen diese Möglichkeiten oder haben die notwendige Austattung», sagt die Hausärztin. Auch sie habe derzeit viele Patienten: «Manchmal schwerwiegende Fälle darunter, die sich nicht getraut haben, während der Eindämmung zu kommen.»

(Séverine Goffin/L'essentiel)