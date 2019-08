SCNI-​​Fördersumme für Unternehmen verdreifacht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Laut einem kürzlich veröffentlichten Jahresbericht hat die Nationale Kredit- und Investitionsgesellschaft (SNCI) ihre finanzielle Unterstützung für Unternehmen deutlich erhöht. So gewährte die SNCI im vergangenen Jahr insgesamt etwas mehr als 60 Millionen Euro, verglichen mit 17,8 Millionen Euro im Jahr 2017. Die Gesellschaft erklärte diesen starken Anstieg (+237 Prozent) insbesondere durch eine «signifikante» Zunahme der Zahl der mittel- und langfristigen Darlehen an luxemburgische Unternehmen in Höhe von insgesamt 44,5 Millionen Euro.

Die Wirtschaftsförderer, die sich als «Ergänzung zu den lokalen Banken» definieren, gewährten auch 11,1 Millionen Euro an Investitionskrediten an Luxemburger kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Laut SNCI wurden insgesamt 17 solcher Kredite vergeben. Auch das Handwerk erhielt 7,3 Millionen Euro, während der Handel 2,9 Millionen Euro erhielt.

Darüber hinaus erwirtschaftete die Gesellschaft im Jahr 2018 einen Gewinn von 38,9 Millionen Euro, unter anderem durch ihre Beteiligungen an Unternehmen wie SES und Cargolux. Im Jahr 2017 betrug der Gewinn 28,5 Millionen Euro.

(L'essentiel)