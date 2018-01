Luxemburg geht neue Wege bei der Raumplanung

Das Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur setzt bei der Raumplanung auf die Mithilfe der Bevölkerung. Mehr als 300 Teilnehmer aus der Zivilgesellschaft werden gesucht, um gemeinsam zu überlegen, wie sich die Regionen Norden, Zentrum, Osten und Süden künftig schwerpunktmäßig entwickeln sollen.

An den Treffen in den «Praxislaboren» nehmen auch Experten und Vertreter der Gemeinden teil. Grenzgänger werden in drei verschiedenen Gruppen (Belgien, Deutschland, Frankreich) ihre Vorschläge einbringen können. «Es ist das erste Mal, dass ein solcher Prozess in Luxemburg eingeführt wird», sagte Minister François Bausch.

Anmeldungen ab diesem Freitag möglich

Lebensqualität, Transport, Wachstum der Kommunen – alle möglichen Themen in Zusammenhang mit der Raumplanung sollen diskutiert werden. Das Ministerium erklärt sich bereit, «seine Gestaltungsmacht aufzugeben», allerdings werden die Entscheidungen in letzter Instanz weiterhin auf politischer Ebene getroffen: «Die Einbeziehung der Bürger wird dazu führen, dass die getroffenen Entscheidungen besser akzeptiert werden. Die Empfehlungen aus der Bevölkerung werden berücksichtigt werden», verspricht Bausch.

Das Anmeldeverfahren beginnt an diesem Freitag. Interessierte Bürger können sich bis 18. Februar über die Website www.notrefuturterritoire.lu anmelden. Eine erste politische Debatte findet am 28. Februar in der Chamber statt. Die vier regionalen Praxislabors werden vier Monate lang, von März bis Juli, geöffnet sein, und das Buch mit Empfehlungen soll Ende des Jahres fertiggestellt werden. Endgültig unter Dach und Fach soll das neue «Programme directeur d’aménagement du territoire» (PDAT) im Jahr 2019 sein.

(Thomas Holzer/L'essentiel)