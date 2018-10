US-​​Top-​​Unis suchen Talente aus Luxemburg

Zahlreiche Universitäten aus den USA sind am Donnerstag an der International School of Luxembourg zu Gast, um Schülern und Eltern ihre Kurse und Zulassungsverfahren vorzustellen. Die «Luxembourg College Night» bietet dem akademischen Nachwuchs auch die Möglichkeit, den Vertretern der 30 teilnehmenden Bildungseinrichtungen zwischen 17 Uhr und 20 Uhr Fragen zu stellen.

Die Liste der Unis reicht von namhaften Top-Adressen wie Havard und Stanford und Forschungseinrichtungen wie dem Florida Institute of Technology über kleinere Kunsthochschulen bis hin zu Musikhochschulen.

Chance auf Stipendium

Das luxemburgische Bildungsministerium bietet Talenten Stipendien bis zu einem Jahr an. Deren Finanzierung übernimmt die Fulbright Commission, die den Studentenaustausch zwischen den USA, Luxemburg und Belgien fördert.

Diese Universitäten nehmen teil:

Allegheny College

American Musical and Dramatic Academy College and Conservatory of the Performing Arts (AMDA) Bard College

Berklee College of Music

Cornell University

Denison University

Drew University

Florida Institute of Technology

Fordham University

Georgetown University

Harvard University

Hult International Business School

Miami University

New York University

Nova Southeastern University

NW Missouri State

Paris College of Art

Rhodes College

Sacred Heart University

Saint Louis University

Salve Regina University

Southwestern University

Stanford University

Syracuse University

The College of William and Mary

Trinity University

U.S. Naval Academy

University of Cincinnati

University of Delaware

Whitworth University



(sw/L'essentiel)