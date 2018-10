Monsterhorde erobert die Straßen in Esch

«Ich kann gar nicht verstehen, warum sich die Kinder vor mir fürchten», lacht David, der eine gruselige Maske trägt und ansonsten komplett in Schwarz gehüllt ist. Anlässich des «Monster Walk» in Esch/Alzette hat er sich zusammen mit etwa 20 weiteren Grusel-Fans verkleidet, um Halloween zu feiern. Nicht alle der Teilnehmer waren als Monster, Zombie oder Hexe verkleidet: Einige kostümierten sich auch als Charaktere bekannter Fernseh-Serien wie «Game of Thrones».

Der «Monster Walk» war ein echter Hingucker und lockte zahlreiche Schaulustige an. Einige Passanten hielten einen kurzen Plausch mit den Teilnehmern oder nahmen ein Selfie mit ihnen auf. «Leider nehmen heute nicht so viele Personen teil, wie im letzten Jahr. Das Wetter ist einfach nicht so gut», sagt Anne-Sophie, die ebenfalls mit ihren Kostün durch die Straßen zieht. An Halloween 2019 will sie aber wieder dabei sein.

(Ana Martins/L'essentiel)