Gute Bedingungen für Sternschnuppen der Lyriden

Das Spektakel, das in den kommenden Nächten am Luxemburger Himmel zu beobachten sein wird, hat viele Namen: Lyriden, Meteorschauer oder Sternschnuppenregen. Doch ganz gleich, wie man es nennen mag, die Bedingungen für das jährliche Naturschauspiel sind in diesem Jahr beinahe optimal.

Nach Angaben von MeteoLux soll der Himmel bis Freitag vollkommen klar und der Mond nicht zu hell sein.

Viele Mensche haben das Phänomen bereits in den letzten Tagen bemerkt, aber in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag soll der Meteorschauer seinen Höhepunkt erreichen. An Orten fernab jeglicher Luftverschmutzung sollen 20 Sternschnuppen pro Stunde zu beobachten sein.

Ein Fernglas oder ein Teleskop wird dabei nicht benötigt. Um dieses wunderbare Spektakel in vollen Zügen genießen zu können lohnt es sich, den Blick in Richtung des Sterns Wega zu richten, den hellsten Stern im Sternbild Lyra (Leier).

(th/L'essentiel)