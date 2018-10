Neuankömmlinge auf dem Poudrerie-​​Gelände

Das neue Gebäude befindet sich zwischen den Firmengebäuden von Accumalux und einem von Enten besiedelten Teich. Wenige Monate nach Luxite-One wurde am Dienstag auf dem Gelände der ehemaligen Poudrerie de Luxembourg ein neues Gebäude in Kockelscheuer – in der Gemeinde Roeser – eingeweiht. «Das Gebäude ist 110 Jahre alt», erklärt Charles-Louis Ackermann, Präsident von Accumalux. Nachdem fast alles abgerissen wurde, wurden zwei Gebäude zusammengelegt, um eine große Fläche daraus zu bauen.

Das 950 Quadratmeter große Gebäude, das zum größten Teil aus Glas besteht, soll drei Unternehmen und insgesamt 50 Mitarbeiter unterbringen. Metzger und Santé Fé haben sich bereits dort niedergelassen. Ein weiterer Mieter soll in Kürze ausgewählt werden. «Wir bieten hier eine ideale Umgebung in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt und der Natur», betont Ackermann. Daher der Name des Geländes «Beim Weier» in Bezug auf die künstlich angelegten Weier, die damals für die Sprengstoffabrik ausgehoben wurden. «Die Umbauarbeiten dauerten ein Jahr – von September 2017 bis September 2018 – und kosteten insgesamt zwei Millionen Euro», so der Direktor des Geländes, Venant Krier.

Der Bürgermeister von Roeser, Tom Jungen, freut sich über das neue Gebäude. Er sprach von einer «erfolgreichen Umwandlung» der ehemaligen Sprengsstoffabrik. Diese wurde 1906 gebaut und machte im Jahr 2000 ihre Pforten zu.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)