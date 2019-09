Luxemburger fliehen vor Immobilienpreisen

Die Gemeinde Perl im Saarland ist nur einen Steinwurf von Luxemburg entfernt. Hier haben viele Luxemburger eine neue Heimat gefunden. Der Grund: Viele können oder wollen sich die hohen Mieten und Grundstückspreise im Großherzogtum nicht mehr leisten. In Luxemburg-Stadt haben sich die Preise in nur zehn Jahren fast verdoppelt.

Wer nach günstigeren Alternativen sucht, landet dann oft hinter der Grenze. 2012 lebten noch 2700 Luxemburger im Saarland, 2018 waren es bereits 4200. Das berichtete nun der Saarländische Rundfunk. In der Gemeinde Perl hat sich die Zahl der Luxemburger nahezu verdoppelt. Das dortige Einwohnermeldeamt zählte vor zehn Jahren noch 1200 Luxemburger, heute sind es 2230 in der Gemeinde an der Mosel.

« Fluch und Segen zugleich »

Und was sagen die Perler dazu? Für Bürgermeister Ralf Uhlenbruch (CDU) ist die Entwicklung Fluch und Segen zugleich, wie der SR schreibt. Als positive Auswirkungen nennt er, dass es in der Gemeinde kaum Leerstände gebe und die Neubürger die Nachfrage steigerten.

Auf der Seite der negativen Folgen nennt der Bürgermeister, dass so auch in Perl die Preis für Grundstücke und Immobilien deutlich steigen würden. Außerdem kritisiert Uhlenbruch, die Regelung der Steuerabgaben. Denn die Einkommenssteuer der Luxemburger wie der Deutschen, die in Perl wohnten und in Luxemburg arbeiteten, werde im Großherzogtum abgeführt. Die Gemeinde geht dagegen leer aus.

(mb/L'essentiel)