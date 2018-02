Krebs-​​Stiftung hilft derzeit fast 200 Kindern

«Die Emotionen, die mich dabei überkommen, lassen mich nie los», sagt Claude Meiers. Er ist der Präsident der «Fondation Kriibskrank Kanner», die am Mittwoch über das vergangene Jahr 2017 berichteten. In dieses zwölf Monaten starben in Luxemburg sechs Kinder an Krebs oder einen seltenen Krankheit. Der Durchschnitt in den vergangenen Jahren liegt bei sechs bis zwölf.

Seit nunmehr 28 Jahren unterstützt die Stiftung Familien, die mit der schweren Situation konfrontiert werden. Sie übernehmen Verwaltungsaufgaben, geben finanzielle und psychologische Hilfe und bieten Bildungs- sowie Freizeitaktivitäten an. Im vergangenen Jahr wurden 38 neue Familien in das Betreuungsprogramm der Fondation aufgenommen.

Vier von fünf Kindern haben Krebs

Damit konnten insgesamt 197 Familien auf die Hilfe der Stiftung bauen. Von den betroffenen Kindern sind 80,7 Prozent an Krebs erkrankt, 19,3 Prozent leiden an einer ungewöhnlichen Krankheit.

Die Stiftung will ihre Ausrichtung in den etwas überdenken. «In den vergangenen Jahren haben wir viele Dinge für die Familien getan. Das ging leider auf die Kosten der Bedürfnisse der Kinder», sagt Direktorin Anne Goeres. So will die Fondation zum Beispiel auch an einem Aufbau einer pädiatrische Hämatoonkologie mitwirken.

(Olivier Loyens/L'essentiel)