Black Friday ist wie Weihnachten für High-​​Tech

Heute ist Black Friday! Bei Saturn Belval liegen die Rabatte auf Fernseher bei teilweise über 1000 Euro. Der Einzelhändler hat sich für den Angebots-Tag richtig ins Zeug gelegt. «Ursprünglich geht es bei der Aktion in den USA um Elektronik, für uns ist es also der wichtigste Termin des Jahres. Was den Verkauf betrifft, ist er wichtiger als der Schlussverkauf», sagt Janick De Saedeleer, Saturns Sprecherin für Belux.

Die Einzelhändler starteten ihren Black Friday schon vor dem Wochenende mit ersten Angeboten. Aber der Höhepunkt wird dieses Wochenende sein. Außerdem wird die Filiale am Sonntag geöffnet bleiben. «Natürlich haben wir auch Kunden, deren alte Waschmaschine kaputt gegangen ist und die die Sonderangebote nutzen, um sie auszutauschen», erklärt De Saedeleer, «aber die meisten kommen, um Schnäppchen für Weihnachtsgeschenke zu machen».

So breit das angebot auch ist, so lässt sich doch sagen worauf es das Gros der Schnäppchenjäger abgesehen hat: «Fernseher, Spielzeug oder kleine Elektrogeräte für die Küche», sagt De Saedeleer. Die Regale sind gut gefüllt, trotz der Chip-Krise. «Die Sortimente sind so umfangreich, dass es immer eine Alternative gibt, wenn ein Produkt nicht verfügbar ist», erklärt sie.

(sg/L'essentiel)