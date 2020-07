5G-​​Gegner kritisieren Bettel in offenem Brief

Das Bürgerkollektiv «Stop 5G Luxemburg» hat die Zuteilung der 5G-Frequenzen im Hinblick auf die bevorstehende Einführung des umstrittenen Übertragungsstandards kritisiert und ihren Zorn in einem offenen Brief an Premierminister Xavier Bettel (DP) zum Ausdruck gebracht. «Die Frequenzen wurden mitten in der Ferienzeit zugeteilt. Und das, obwohl die Unterschriftensammlung für unsere Petition zur Verhinderung von 5G in Luxemburg noch nicht abgeschlossen ist und wir immer noch auf ein Datum für die Debatte in der Chamber warten, auf die wir angesichts des Erfolgs unserer Petition Anspruch haben», heißt es in dem Brief.

Das Bürgerkollektiv kritisiert die Inkonsequenz zwischen Bettels Bemerkungen zur Demokratie und dem Voranpreschen beim Thema 5G. «Wir sind entsetzt zu sehen, dass unsere Rechte als Bürger und Menschen durch dieses Verfahren, das auf die geradezu autoritäre Durchsetzung dieser gefährlichen Technologie abzielt, einfach verletzt werden», protestiert die Gruppe und erklärt, sie sei von vielen besorgten Mitbürgern kontaktiert worden.

« Eine Gesundheitskrise beispielloser Schwere »

«Stop 5G Luxemburg» ist der Ansicht, dass Xavier Bettel das mit der Einführung von 5G verbundene Risiko unterschätzt und dass es gegen den von der Verfassung garantierten Umweltschutz verstößt. Für das Bürgerkollektiv ist dies schwerwiegend und «könnte einen Straftatbestand der Gefährdung anderer darstellen». Dem offenen Brief zufolge könne keine unabhängige, langfristige Studie die Unschädlichkeit von 5G beweisen. «Wir sind entsetzt darüber, wie kurzsichtig die Regierung ist, den Einsatz einer so gefährlichen Technologie zu genehmigen, wenn es keine Messinstrumente gibt, die den Grad der Exposition der Bevölkerung abschätzen können. Damit werden die Voraussetzungen für eine Gesundheitskrise von beispielloser Schwere geschaffen.»

Die zukünftigen Betreiber der Technologie hatten bereits auf die Vorwürfe reagiert. «Heute liegen wir zehnmal unter dem gesetzlich erlaubten Strahlungswert. Auch wir haben Kinder, wir werden das Gesetz respektieren», sagte Jeannot Grethen, Direktor von Orange Luxemburg, vor einigen Monaten im L'essentiel-Interview. Darüber hinaus erinnerte Cliff Konsbruck, Direktor der Post Luxemburg, daran, dass das 4G-Netz die ganze Zeit sendet. «5G wird nur dann senden, wenn es benutzt wird. Beide Frequenzbänder unterscheiden sich nicht von den für 4G verwendeten.»

(jw/L'essentiel)