Beamtenlaufbahn wird attraktiver gemacht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nur die Besten für den Staat. Nach diesem Motto will die Luxemburger Regierung den Beamtenjob noch attraktiver machen. Das sagte Premier Xavier Bettel am Freitag beim Pressebriefing des Regierungsrates. «Wir gehen unseren Weg konsequent weiter und setzen auf gut ausgebildete Kräfte», so Bettel. Damit endet ein zähes Ringen mit der Staatsbeamtengewerkschaft CGFP.

Konkret geht es dabei um die Ausbildungslänge sowie die Gehälter zu Beginn der Beamtenlaufbahn. Bisher dauerte die Stage-Zeit drei Jahre. Diese wird nun auf zwei Jaher reduziert. Zudem fällt die sogenannte 80-80-90-Regelung weg. Damit verdienen die Staatsdiener zum Start gleich das volle Gehalt. «Wir brauchen unsere Talente für den Staat», so Bettel. Die Kosten schätzt er auf etwa 50 Millionen Euro.

Ende bei Pflegestreik in Sicht

Des Weiteren berichtete Bettel über eine mögliche Einigung im Pflegestreik. Die Regierung habe sich auf ein Maßnahmepaket geeinigt. Romain Schneider, Minister für Soziale Sicherheit, wird sich am Samstag mit den Parteien treffen und die Punkte durchgehen. Der Premierminister zeigte sich optimistisch, dass es zu einer Einigung kommt und der Streik in den kommenden Tage beendet ist.

Finanzminister Pierre Gramegna stellte zwei neue Gesetze im Zuge der Steuertransparenz vor. «Wir haben die Steuern in der Vergangenheit ausgereizt. Es war alles legal, aber mit dem heutigen Stand nicht mehr kompatibel. Mit unsere neuen Projekte tragen wir zu einer gerechteren internationalen Besteuerung bei», sagt der Minister.

(hej/L'essentiel)