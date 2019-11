Streicheleinheiten stehen hier auf der Speisekarte

Die Rue des Capucins, im Herzen der Hauptstadt, ist seit Juli um eine ziemlich besondere Bar reicher. Betritt man sie, befindet man sich in einem Dschungel. Ein Dschungel aus Katzen. Nach dem Erfolg in Metz ließ sich das aus Japan stammende Konzept einer «Katzenbar» nun auch in Luxemburg nieder. Im Chalon de thé (ein Wortspiel aus den beiden französischen Wörtern «chat», Katze, und «Salon») können Katzenliebhaber ihr Mittag essen oder einfach nur Kaffee trinken. Was es gratis obendrauf gibt: die Gesellschaft von nicht weniger als elf Katzen. «Das ist ihr Zuhause, sie leben hier jeden Tag», erklärt Celine Campion, Mitarbeiterin des Salons. Wenn die Katzen genug von ihren Stippvisiten durch die Beine der Kunden haben, können sie sich auf ihrem riesigen Kratzbaum, der an der Decke angebracht ist, in Ruhe austoben.

«Es ist ein Ort, an dem Katzen glücklich sind», sagt Campion. «Aber auch die Kunden fühlen sich hier wohl, das Schnurren der Katzen wirkt sich positiv auf das menschliche Wohlbefinden aus, man spricht deshalb auch von Schnurrtherapie.» Die Katzen der Rue des Capucins kommen aus dem Tierheim Villerupt und vom Verein Give Us A Voice.

Die Kunden müssen Regeln befolgen

Damit der Chalon de thé für alle ein entspannter Ort bleibt, müssen Kunden einige Regeln befolgen. Sie sind gut sichtbar im Eingangsbereich angeschlagen: «Bevor Sie die Katzen anfassen, waschen Sie sich die Hände», das Füttern der Tiere ist hingegen strengstens verboten.

Der «Katzen-Salon» wurde am 10. Juli eröffnet und ist seitdem bei Katzenliebhabern ein beliebter Ort zum Verweilen. Dina ist Friseurin in der gleichen Straße und kommt jede Woche zu ihrer «Schnurr-Therapie-Sitzung». «Es ist so toll hier, ich habe selbst zwei Katzen zu Hause. Manchmal denke ich, ich betrüge sie, wenn ich hierherkomme, aber mittlerweile es ist okay», sagt sie und lacht.

«Unsere Katze ist im letzten Frühjahr gestorben, wir vermissen sie sehr», sagt Raphaëlle, die ihre beiden Kinder Gaspard und Rivka heute mitgebracht hat, um ihnen die Stars des Salons zu zeigen: Die fünf Monate alte Yoda zieht alle Blicke auf sich. Auch die 13-Jährigen Julia, Giovana und Minya sind von der Katzen-Mademoiselle angetan. «Dieses Café ist spitzenmäßig«, sagt Julia. «Wir lieben es, mit den Katzen zu spielen.»

(Marine Meunier/L'essentiel)