Die Corona-​​Regeln spalten die Chamber

Am Mittwoch ist von Premier Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen bis zum 15. Januar angekündigt worden. L'essentiel hat die Abgeordneten der Chamber befragt, wie sie zu den beschlossenen Maßnahmen stehen. Mit dem Ergebnis: Man ist sich uneins. Während die drei Mehrheitsparteien hinter der geplanten Verlängerung der Maßnahmen stehen, ist die Opposition weiterhin kritisch eingestellt.

«Es musste etwas getan werden!»

Mars Di Bartolomeo (LSAP), Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, begrüßt, dass insbesondere bei den Supermärkten die Maßnahmen angepasst werden sollen, wo sich in der Vergangenheit vermehrt getroffen wurde. «Die Ansteckungen sind bisher zwar eingedämmt worden, aber die Zahlen sind nicht gesunken», sagt er. «Die Krankenhäuser sind nicht ausreichend entlastet worden». Carlo Back (Déi Gréng) stimmt dem zu: «Die Zahl der Ansteckungen hat nicht abgenommen, es musste etwas getan werden». Seiner Meinung nach war das Risiko zu groß, dass Patienten nicht mehr behandelt werden könnten, also auch solche, die nicht am Coronavirus erkrankt sind.

«Die Maßnahmen sind nicht effektiv.»

Ganz anders sieht David Wagner (Déi Lénk) die Maßnahmen: «Die Regierung hat Maßnahmen verlängert, die nicht effektiv sind und handelt nicht da, wo sie es sollte.» Ihm zufolge hat sich die Schließung von Bars und anderen Lokalitäten nicht bewährt. Er sieht die größte Ansteckungsgefahr in Verkehrsmitteln und auf der Arbeit. Auf gleicher Linie mit ihm ist Martine Hansen, Fraktionsvorsitzende der CSV. Sie glaubt ihrerseits, dass «die Situation zeigt, dass die derzeitigen Maßnahmen nicht viel gebracht haben. Wir werden bestimmte Punkte diskutieren, allerdings wieder nicht die entscheidenden».

Sven Clement (PPLU) stört sich an der Ausgestaltung bestimmter Regeln, so beispielsweise die Begrenzung der Gästezahl: «Im Großen und Ganzen verstehe ich die Maßnahmen, aber ich verstehe nicht, dass ein Baby genauso viel zählt wie ein Erwachsener.» Für Fernand Kartheiser (ADR) findet der Wirtschaftsaspekt zu wenig Beachtung. «Die Schließungen sind eine wirtschaftliche Katastrophe, die Kurzarbeit sollte zu 100 Prozent ausgeglichen werden».

Uneinigkeit auch bei den Weihnachtsregeln

Auch die Einschränkungen für die Weihnachtsferien ziehen einen Graben zwischen Koalition und Opposition. Carole Hartmann (DP) kann verstehen, wenn der ein oder andere die Geduld verliert, ist sich aber sicher: «Die Mehrheit der Öffentlichkeit versteht diese Maßnahmen». So denkt auch Mars Di Bartolomeo, dass niemand seine Liebsten opfern wollte, wie er sagt.

Sven Clement findet hingegen, dass die Beschränkung auf zwei Gäste am Tisch an Weihnachten, «etwas Unmenschliches» hat. Laut ihm ist es zwar wichtig, soziale Kontakte einzuschränken, doch man müsse den Menschen die Dinge lassen, die das Leben ausmachen. So hofft Fernand Kartheiser seinerseits, «dass es eine Ausnahmegenehmigung zur Feier der Mitternachtsmesse geben wird».

Martine Hansen hat ein Fazit zu den Beschränkungen: «Diese drastischen Maßnahmen mussten nur ergriffen werden, weil die richtigen Einschränkungen nicht früh genug vorgenommen wurden».

