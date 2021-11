16-​​jähriges Mädchen aus Winseler vermisst

Angela Julia Spinelli aus Winseler wird seit einer Woche vermisst. Die 16-Jährige war zuletzt am 1. November gegen 19.30 Uhr in einem Bus von Redingen nach Winseler unterwegs und hat diesen an einer nicht bekannten Haltestelle verlassen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung am heutigen Dienstag.

Sie ist schlank, 1,69 groß und hat langes, bordeaux-rotes Haar. Die Gesuchte spricht Luxemburgisch, Deutsch und Französisch.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Commissariat des Ardennes – entweder telefonisch über (+352) 244891000 oder per Mail an police.ardennes@police.etat.lu.

(mei/L'essentiel)