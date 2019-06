In Luxemburg werden 260 Stellen gestrichen

Die Umstrukturierung der Werke Belval und Differdingen der ArcelorMittal-Gruppe wird einen Personalabbau als Konsequenz haben. 260 Stellen will der Stahlriese einsparen –möglichst ohne Entlassungen, wie es aus dem Unternehmen heißt.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments erhielten am Donnerstag die Mitteilung von ArcelorMittal, dass die 260 Stellen die Werke in Belval und Differdingen betreffen.

Noch 3.500 Mitarbeiter in Luxemburg

Insbesondere hat der Stahlkonzern beschlossen, seine Vertriebs- und Wartungsabteilungen neu zu organisieren. «Im Gegenzug werden Belval, Differdingen und in geringerem Maße Rodange große Investitionen versprochen, allerdings ohne Angabe der Beträge», bedauert der CSV-Abgeordnete Marc Spautz nach einem Treffen mit Arbeitsminister Dan Kersch in der Abgeordnetenkammer.

ArcelorMittal steht im Wettbewerb mit chinesischem Stahl, insbesondere in einem Bereich, in dem China bisher nicht vertreten war: der Spundwand. «Wir müssen in die Forschung investieren, um die bestmögliche Stahlqualität zu erhalten und wettbewerbsfähig zu bleiben», betonte Marc Spautz. Nach dem Personalabbau und dem Verkauf des Werks in Düdelingen an den amerikanischen Konzern Liberty House wird ArcelorMittal 3.500 Mitarbeiter in Luxemburg beschäftigen.

(Patrick Théry/L'essentiel)