Am Nachmittag wird es nochmal ungemütlich

Nachdem es bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit heftigen Windböen in der Großregion stürmte, wird es auch am Freitag nochmal ungemütlich. Für den heutigen Nachmittag hatte MeteoLux bereits gestern die orange Warnstufe ausgerufen. Es muss mit Windgeschwindigkeiten zwischen 100 und 110 Stundenkilometern gerechnet werden.

Innerhalb weniger Stunden sollte sich die angespannte Wetterlage dann aber beruhigen. Am Samstag soll die Sonne sich sogar vereinzelt wieder in der Großregion blicken lassen, gegen Abend wird dann aber der Regen zurückkehren.

(L'essentiel)