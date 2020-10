Die Polizei wird ab Freitagabend kontrollieren

Während die Debatten über die Ausgangssperre am Donnerstagnachmittag in der Chamber fortgesetzt wurden, gab Henri Kox (Déi Gréng), Minister für innere Sicherheit, einige Einzelheiten zur Umsetzung der Maßnahme bekannt. Die Polizei «wird ab morgen Abend kontrollieren», also ab Freitag um 23 Uhr, so Kox. Die Ausgangssperre gelte zwischen 23 Uhr und 6 Uhr, mit wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise Fahrten zur Arbeit oder von Pflegediensten.

«Die Polizei kann das Virus durch die Kontrollen weder aufhalten noch reduzieren. Es bedarf einer kollektiven Anstrengung, denn die Polizei kann nicht alles kontrollieren», sagte der Minister. Der Minister erinnerte daran, dass das Ziel ist, «einen weiteren Lockdown um jeden Preis zu vermeiden».

Die Rechtsstaatlichkeit bleibe in Kraft, betonte Kox. «Grundrechte, wie die Freizügigkeit, werden respektiert.» Die Maßnahme sei «im Regierungsrat, im Ausschuss und in der Abgeordnetenkammer ausführlich diskutiert worden», sagte er.

(L'essentiel)