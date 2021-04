Luxemburgs Impftempo nimmt langsam Fahrt auf

Experten sind sich einig: Der einzige Ausweg aus der Corona-Pandemie besteht darin, schnellstens so viele Menschen wie möglich zu impfen. Diesbezüglich hat Luxemburg in den vergangenen Wochen Fortschritte gemacht – besonders was die Verteilung der Impfstoffe angeht.

Wie neue Daten des ECDC, des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, belegen, haben bis zum heutigen Mittwoch 16,5 Prozent der Luxemburger mindestens die Erstimpfung erhalten. Fünf Prozent sind mittlerweile vollständig geimpft. Das liegt in etwa im EU-weiten Durchschnitt: In der Union bekamen bisher 14,7 Prozent der Bevölkerung die erste Dosis gespritzt, 6,2 Prozent sind nun vollständig geimpft.

Deutlich mehr Impfstoff von Biontech

Zudem zeigen die ECDC-Zahlen, dass das Großherzogtum nun auch seinen Impfstoff schneller unter das Volk bekommt. Vor etwas mehr als einem Monat waren hierzulande lediglich 54,7 Prozent der verfügbaren Dosen an die Bürger verabreicht worden. Zum damaligen Zeitpunkt der schlechteste Wert in der EU. Nun liegt dieser Wert bei 76,3 Prozent. Damit ist Luxemburg zwar nicht mehr das Schlusslicht, allerdings ist das Land noch immer weit von einem Top-Wert entfernt.

Zum Vergleich: In Deutschland wurden bisher 80,8 Prozent der gelieferten Impfdosen eingesetzt, in Frankreich 78,8 und in Belgien 85,8. Spitzenreiter in puncto Effizienz ist nach wie vor Litauen, wo alle gelieferten Impfstoffe eingesetzt wurden. Auch die Slowakei (92,3 Prozent), Dänemark (91,1 Prozent), Tschechien (90,6 Prozent), Spanien (90,4 Prozent) und Island (90 Prozent) schneiden gut ab. Am zögerlichsten setzte bis heute Bulgarien seine Vakzin-Lieferungen ein: Das Land hat lediglich 55,8 Prozent davon verimpft. Nicht gut da stehen auch die Niederlande (63,3 Prozent), Letttland (63,1 Prozent) sowie Liechtenstein (67,4 Prozent).

Bis zum heutigen Mittwoch wurden insgesamt 142.740 Impfstoffdosen nach Luxemburg geliefert. Davon entfallen 43.200 auf den Hersteller Astrazeneca, 14.400 kommen von Moderna und 85.140 von Pfizer/Biontech. In dieser Woche geht das Großherzogtum in die fünfte Impfphase. Ab sofort erhalten nun auch Menschen im Alter zwischen 55 und 64 Jahren sowie Jüngere mit Vorerkrankungen (zum Beispiel Diabetis, Bluthochdruck und Übergewicht) eine Einladung.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)