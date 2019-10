Achtung! Am Wochenende ist die A3 gesperrt

Wegen der Bauarbeiten an der neuen Eisenbahnstrecke zwischen der Hauptstadt und Bettemburg wird die Autobahn A3 am kommenden Wochenende von Freitag, 20 Uhr bis Montag, 6 Uhr zwischen dem Gaspericher und dem Bettemburger Kreuz vollgesperrt. Wie die Straßenbauverwaltung Ponts et Chaussées mitteilte, nutzt man die Sperrung auch für diverse Wartungsarbeiten an der vielbefahrenen Strecke.

Der Verkehr wird über die Autobahnen A6, A4 und A13 umgeleitet, so dass mit Verzögerungen gerechnet werden muss. Darüberhinaus wird gewarnt, dass für die notwendigen Vorarbeiten für die Sperrung bereits am späten Nachmittag mit Verkehrsstörungen zu rechnen ist.

(L'essentiel)