Die große Mehrheit der 12-​​ bis 17-​​Jährigen ist geimpft

Nach den Ferien wird es hinsichtlich der Coronamaßnahmen keine Anpassungen in den Schulen des Großherzogtums geben. Das erklärte das Bildungsministerium im Gespräch mit L'essentiel und bestätigte damit Informationen von Radio 100.7.

«Ab dem 1. Dezember wird der CovidCheck nur noch in bestimmten Situationen angewandt», so das Ministerium. Dies gilt insbesondere für Begegnungen zwischen Lehrern oder Mitarbeitern ohne Schüler. Am Donnerstag waren 60,7 Prozent der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft, 71,5 Prozent hatten mindestens eine Dosis eines Corona-Vakzins erhalten. Vor den Ferien wurden 2152 Schüler in den Lyzeen geimpft.

In der Woche vom 25. bis 31. Oktober gingen die zweitmeisten Infektionen auf den Schulbetrieb zurück (14,3 Prozent). Nur in den Familien steckten sich in der Woche mehr Personen mit dem Virus an (31,2 Prozent).

(ol/L'essentiel )