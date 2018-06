Panik in der Hauptstadt – Polizei schreitet ein

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf dem Boulevard Roosevelt in Luxemburg-Stadt ist am Freitagabend gegen 23 Uhr kurzzeitig Panik ausgebrochen. Weil zu viele Menschen auf der Straße unterwegs waren und Richtung Place de la Constitution drängten, drehten einige Festbesucher um. Das Gedränge wurde dadurch so groß, dass einige Leute um Hilfe schrien.

Wie Augenzeugen gegenüber L'essentiel angeben, habe die Police Grand-Ducale allerdings rasch – und vor allem richtig reagiert und Absperrungen beiseite geräumt. So entstand wieder mehr Platz und die Situation beruhigte sich wieder. Mittlerweile sei die Stimmung wieder gut.

(sw/L'essentiel)