Granaten in einem Haus in Beles gefunden

Als er am Samstagnachmittag sein Haus in Beles aufräumte, erlebte ein Mann eine böse Überraschung. Er fand eine Kiste mit mehreren Granaten, berichtete die Police Grand-Ducale am Sonntag. Er erinnerte sich an die Tragödie der vergangenen Woche, als zwei Soldaten starben, und stellte die Kiste sofort in seinen Garten.

Als der Kampfmittelräumdienst der Polizei vor Ort ankam, wurde nach genauer Untersuchung festgestellt, dass die Objekte keine Explosionsgefahr darstellen und wurden sichergestellt. Die Polizei erinnert daran, dass jeder, der solche Objekte findet, diese nicht transportieren sollte, sondern direkt die Polizei rufen sollte.

(L'essentiel)