Jetzt ist es bestätigt: 2018 war Rekordsommer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Menschen in Luxemburg haben 2018 soviel geschwitzt wie seit Jahren nicht mehr. Auswertungen von vier Wetterstationen im Großherzogtum bestätigen, was viele bereits vermutet haben: Das Jahr 2018 war wärmer als sonst. 1,9 Grad wärmer als der Durchschnitt aus den Jahren 1981 bis 2010, so gab es die Administration des services techniques de l'agriculture (Asta) bekannt.

Die Auswertung der Daten aus den vier Wetterstationen in Asselborn, Küntzig, Remich und Grevenmacher zeigt auch, dass die gesamte Niederschlagsmenge mit dem Durchschnitt vergleichbar war. «Allerdings gab es in den Sommermonaten ein erhebliches Defizit», ergänzt die Asta. «In Remich und Grevenmacher sank der Wasserhaushalt im Juli sogar auf ein Rekordtief.»

Temperatur- und Niederschlagsabweichungen vom Mittelwert und Waserhaushalt im Jahr 2018 für Grevenmacher und Remich (Quelle: Asta).

Temperatur- und Niederschlagsabweichungen vom Mittelwert und Waserhaushalt im Jahr 2018 für Asselborn und Clemency (Quelle: Asta).

Zum Vergrößern der Tabellen, bitte anklicken.

(L'essentiel)