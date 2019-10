Polizei sucht Zeugen nach Brand in Fingig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kurz nach 23 Uhr wurde am 21. Oktober ein Brand bei einem Einfamilienhaus in der Rue Nicolas Margue in Fingig, eine Ortschaft der Gemeinde Käerjeng im Westen des Landes, gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Nur das Garagentor des Hauses wurde beschädigt.

Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurden die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei mit der Untersuchung beauftragt.

Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilte, sucht sie nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Diese können sich unter der Rufnummer (+352) 244-53-1000 an das Polizeikommissariat Differdingen wenden.

(L'essentiel)