Luxemburg plant derzeit keine Verschärfungen

Mit mehr als 1200 Fällen und neun Todesfällen seit dem 1. Oktober hat die Covid-19-Epidemie in Luxemburg wieder an Fahrt aufgenommen. 48 Personen befanden sich am Montag im Zusammenhang mit Covid-19 in Behandlung in den Krankenhäusern. Das Infektionsgeschehen lässt sich im «universitären und beruflichen» Umfeld feststellen.

Auf Nachfrage von L'essentiel zeigte sich die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wenig überrascht angesichts des aktuellen Anstiegs. Man habe mit einer solchen Entwicklung in dieser Jahreszeit gerechnet, sagte die Ministerin. Als Ursachen nennt Lenert den Schuljahresbeginn, sowie eine jahreszeitlich bedingte größere Infektanfälligkeit, verbunden mit einer gewissen Nachlässigkeit und dass vermehrt Aktivitäten in geschlossene Räume verlegt würden.

Keine neuen Maßnahmen

Nach Angaben der Ministerin handelt es sich bei den Verstorbenen der jüngsten Zeit um «ältere Menschen». Gleichzeitig nehme ihr Haus laufend Bewertungen der Lage vor. Die Gesundheitsministerin will derzeit jedoch keine neuen Maßnahmen ergreifen. Lenert macht deutlich: «Wir werden die Maßnahmen nicht jeden Tag ändern wie in anderen Ländern. Das halte ich für kontraproduktiv.» Gleichzeitig forderte sie die Menschen auf, ihre Kontakte so weit wie möglich einzuschränken.

In den Labors steigt die Nachfrage nach Tests, abgesehen vom Large-Scale-Testing. «Die Warteschlangen werden immer länger», sagt Dr. Bernard Weber, CEO der Laboratoires réunis. Aktuell gebe es aber noch keine Verzögerung bei den Resultaten. Caroline Scheiber, Biologin bei Ketterthill, will von einer erneuten «Welle» nicht sprechen. Es gebe deutliche Unterschiede von Tag zu Tag und den einzelnen Testreihen. Ein Grund für die Zunahme positiver Tests sei, dass häufiger Kontaktpersonen getestet werden.

(Nicolas Martin/L'essentiel)