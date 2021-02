Trotz der Corona-Pandemie fahren immer noch Urlauber in die Schweiz zum Skifahren. Während die Skilifte in Italien, Frankreich und Österreich stillstehen, bleiben die Schweizer Alpen weiterhin für Wintersportler offen. Seit Beginn des Jahres hat der ACL immerhin 1939 Schweizer Vignetten verkauft. Das ist etwa halb so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Lucas* ist einer dieser Luxemburger Ski-Urlauber und hat mit fünf Verwandten einen Ski-Ausflug in die Schweizer Alpen gemacht, um «frische Luft zu schnappen, die Arbeit und alles andere zu vergessen». Die kleine Reisegruppe ließ sich im Vorhinein testen und fuhr dann durch Deutschland für fünf Tage in eine Ferienwohnung im schweizerischen Graubünden.

«Man musste die Maske tragen, wenn man im Imbiss auf den Terrassen oder bei den Skiliften etwas gegessen hat. Die Leute waren sehr diszipliniert», berichtet Lucas, der das schlechte Image von Menschen auf Reisen derzeit nicht versteht. «Wir machen nichts Verbotenes und ich glaube wirklich nicht, dass wir hier beim Skifahren im Freien mehr Risiken eingehen als im Büro in Luxemburg.»

*Der Vorname wurde geändert

(nm/fl/L'essentiel)