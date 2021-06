18-​​Jähriger will Schulen «grüner machen»

Ist das wirklich nötig? Diese Frage stellte sich Diogo Baptista vor ein paar Wochen, als sein Lehrer jedem Schüler in der Klasse einen 30-seitigen Papierstapel mit Unterrichtsmaterial in die Hand drückte. Der 18-jährige Schüler der internationalen Schule in Differdingen glaubt jedenfalls nicht daran, dass die Materialien noch auf Papier gedruckt werden müssten. Deshalb hat er sich vorgenommen, etwas dagegen zu unternehmen. Sein Ziel ist es, «die ökologischen Auswirkungen der Verwendung all dieser Blätter Papier zu verbessern». Er startete eine Petition, die derzeit auf der Website der Chamber unterzeichnet werden kann. Bei der Formulierung seines Textes bekam der Schüler Hilfe und Rat von seiner Lehrerin Marie Herber.

Der 18-Jährige fordert in seiner Eingabe, ein Label für «grüne Schulen» einzuführen. Das Label soll die Schulen verpflichten, den Papierverbrauch durch entsprechende Baumpflanzungen zu kompensieren. Außerdem sollen die Schulen aus regenerativen Quellen ihren Strom beziehen und für Lehrer an Zertifikatsschulen solle es Schulungen zum Thema Klimawandel geben.

Noch etwa 4400 Unterschriften fehlen

Das es seine Petition auf die Website der Chamber geschafft hat, sei für Diogo «schon eine Leistung». Der nächste Schritt sei es nun, die notwendigen Unterschriften zu bekommen, damit man mit dem Minister und den Abgeordneten in die Debatten gehen könne, erklärt er. Am Montag hatte der Text etwa 70 Unterschriften. 4500 Menschen müssen bis zum 15. Juli unterschrieben haben, damit es eine öffentliche Debatte dazu geben muss.

Um weitere Schüler für die Sache zu gewinne, hat der Schüler Flyer in der Schule verteilt. Gemeinsam mit Klassenkameraden hat er zudem den Hashtag #ecoleverte in den sozialen Netzwerken ins Leben gerufen. Damit soll ebenfalls für seine Initiative geworben werden. «Ökologie ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich lerne jetzt seit zwei oder drei Jahren darüber und werde seit einem Jahr aktiv, indem ich mich ehrenamtlich bei Greenpeace engagiere», sagt Diogo zum Schluss.

(Marion Mellinger/L'essentiel)