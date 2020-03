«Die Bestellung von H-​​Milch ist explodiert»

Die Tage von Gilles Gérard, Geschäftsführer von Luxlait, sind in der Corona-Krise noch länger geworden. Vor 21 Uhr verlasse er das Büro nicht mehr. Das habe einen wichtigen Grund, sagt er: «Luxlait ist inzwischen für die Versorgung der Nation unverzichtbar geworden». Die Krise werde uns verändern, da ist sich Gérard sicher. Er meint damit das Privatleben, aber auch die Lebensmittelindustrie in Luxemburg.

Luxlait besteht seit 1894 und ist eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Sie sammelt pro Jahr rund 160 Millionen Liter Milch bei den Bauern des Landes ein. «Und wir müssen trotz des Coronavirus damit weitermachen», sagt Gilles Gérard. Dabei stehe die Genossenschaft vor ähnlichen Herausforderungen wie der Einzelne: die Situation ändert sich von Stunde zu Stunde. Planen lässt dich schwer. «Aber wenn wir die Landwirte im Stich lassen, könnte das den Tod für den ganzen Sektor bedeuten.»

«Wir werden alles tun, was wir können»

Die Aufforderung des Premierminister, zu Hause zu bleiben, gelte daher in diesem Sektor genauso wenig wie im medizinischen Bereich. «Die Lebensmittelindustrie muss weiter funktionieren», betont Gérard. «Es ist schrecklich, aber die Menschen müssen weiter arbeiten. Das ist so wichtig, damit alle weiter essen können.» Die Krise zeige, dass die Landwirtschaft genauso wichtig sei wie der Sektor für Gesundheit und Energie. «Wir werden alles tun, was wir können, um die Milchproduktion und -verteilung zu gewährleisten», verspricht Gérard.

Seit der Coronavirus-Krise, so der Geschäftsführer von Luxlait, «sind die Bestellung von H-Milch explodiert». Er wolle die Bevölkerung beruhigen, Panik sei nicht abgebracht. «Wir tun alles, um die Nachfrage zu bedienen. Und wenn es nötig ist, werde ich selbst in der Fabrik produzieren gehen».

Mit der Schließung von Hotels, Restaurants und Cafés ist ein großer Abnehmer für Luxlait weggebrochen. Derzeit fängt die hohe Nachfrage der privaten Konsumenten das noch auf. Aber Gérard rechnet damit, dass der Einbruch kommen wird. «Ich sage ganz offen, dass die Krise für den gesamten Agrar- und Lebensmittelsektor sehr schwierig werden wird.» Noch ein Problem sieht Gérard: Mit der allmählichen Schließung der Grenzen bleiben viele der rund 200.000 Grenzgänger weg. Sie konsumieren dann in Deutschland, Frankreich und Belgien.

