Sollte Luxemburg Schuluniformen einführen?

Luxemburgische Schüler mit Schuluniform? Eine Petition, die genau das fordert, kann seit dem heutigen Freitag bis zum 3. März unterzeichnet werden. Nach Meinung des Petenten führe die Uniform zu mehr Gleichheit unter den Schülern, sodass jeder «unabhängig von seiner Herkunft respektiert» werde.

Seiner Meinung nach wirke sich in Ländern, in denen Schuluniformen getragen werden, die gleiche Kleidung positiv auf das Zusammenleben in der Schule und auf «die Art und Weise, wie man sich gegenübertritt» aus.

Sind Schuluniformen sinnvoll oder doch Quatsch? Ist es vielleicht ein geeignetes Mittel gegen Mobbing oder geht eher die Individualität verloren? Schreib uns Deine Meinung in die Kommentare!

