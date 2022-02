«Ich habe zu viel riskiert und das sofort bezahlt»

L'essentiel: Wie erklären Sie sich, dass Sie im Slalom nach drei Toren von der Piste abgekommen sind?

Matthieu Osch: Ich bin etwas zu direkt in die ersten drei Tore hineingefahren. Ich war ein bisschen spät dran, und habe es deshalb nicht durchs vierte Tor geschafft. Es war wichtig, in der Startmauer Tempo zu machen, danach wurde es schnell flach. Ich habe wahrscheinlich etwas zu viel riskiert und das sofort bezahlt.

Ziehen Sie dennoch eine positive Bilanz von den Olympischen Spielen, insbesondere aus Ihrem 28. Platz im Riesenslalom?

Ja, vor vier Jahren war mein Ergebnis im Riesenslalom deutlich schlechter (62. Platz). Auch wenn es einige Fehler gab, bin ich froh, dass ich eine Top-30-Platzierung erreicht habe. Ich bin allerdings enttäuscht, dass es im Slalom nicht geklappt hat, wie vor vier Jahren.

Denken Sie schon an die nächsten Olympischen Spiele?

Ja, das ist ein Thema, das bereits aktuell ist. Außerdem sind sie in Mailand und Cortina d'Ampezzo, nicht weit von Innsbruck entfernt, wo ich wohne, also wäre es superschön, dorthin zu fahren. Aber ich versuche, nicht zu weit in die Zukunft zu blicken, sondern in der Gegenwart zu bleiben. Das ist ein Problem, das ich in der Vergangenheit hatte. Ich muss meine Punkte verbessern und dann werde ich sehen, wohin mich der Weg führt.

Wie sieht Ihr Programm bis zur Abschlusszeremonie am Sonntag aus?

Wir werden versuchen, noch ein oder zwei Mal zu trainieren. Ansonsten werden wir vielleicht noch andere Sportveranstaltungen besuchen. Bevor wir am 21. Februar nach Hause fliegen, würden wir uns gerne einen Biathlon-Wettkampf ansehen.

(ng/L'essentiel)