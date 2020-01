Minderjährige sollen nicht mehr ins Gefängnis

Die Inhaftierung von Minderjährigen in Luxemburg wurde sowohl von der Ombudsfrau Claudia Monti im Jahr 2018 als auch vom Ombuds-Komitee für die Rechte des Kindes (ORK) zuletzt stark kritisiert. Die Regierung hat daher beschlossen, dass künftig keine Minderjährigen mehr im Gefängnis landen sollen.

«Der Grundsatz, dass in Zukunft kein Minderjähriger in einem der drei Strafvollzugszentren des Großherzogtums inhaftiert werden darf, wird in dem neuen Gesetzestext verankert. Der Text wird derzeit vorbereitet», erklärten Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und Bildungsminister Claude Meisch (DP).

Luxemburg bemüht sich seit mehreren Jahren, die Inhaftierung von Minderjährigen einzuschränken. Deshalb wurde die Erziehunsganstalt Dreiborn eingerichtet. «Der Freiheitsentzug ist dort auf drei Monate angesetzt, kann in einigen Fällen aber auch verlängert werden», so die Minister.

« Altersbestimmungstests bleiben unverzichtbar »

Ein weiterer Aspekt, der in der parlamentarischen Anfrage der CSV zu den Rechten des Kindes thematisiert wird, ist die schwierige Situation, in der sich unbegleiteter Minderjährige befinden, die internationalen Schutz suchen. Außenminister Jean Asselborn (LSAP) lehnt die Notwendigkeit der Anwendung des Grundsatzes der Nichtzurückweisung ab und erklärt, dass es im Interesse des Kindes liegen könnte, «in sein Herkunftsland zurückzukehren».

Die Bereitschaft des ORK, Jugendliche ohne Personalausweis, die sich als «minderjährig» ausgeben, «beim Wort zu nehmen», hält Asselborn für falsch, da dies dem Missbrauch Tür und Tor öffne. «Der Einsatz von Altersbestimmungstests bleibt nach wie vor unverzichtbar», so der Außenminister.

Auch das Recht auf Kenntnis der Abstammung müsse modernisiert werden, räumt Tanson ein. Eine Reihe von für 2020 geplanten Änderungen des Gesetzentwurfs werden derzeit vom Staatsrat geprüft. Insbesondere müsse das Prinzip der anonymen Geburt aufgegeben werden – sowohl bei Adoptionen als auch bei künstlichen Befruchtungen. Zudem erinnerte Tanson daran, dass die körperliche Bestrafung in Luxemburg verboten ist. Der Ausdruck der «leichten Gewalt» im derzeitigen Gesetzestext müsse daher geprüft werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)