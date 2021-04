Im Hangar der Air Rescue wird nun geimpft

Die Eröffnung des fünften Impfzentrums im Hangar der Luxembourg Air Rescue (LAR) beim Findel lief reibungslos ab. Am Montagmorgen hat das Zentrum ab 8 Uhr schon die ersten Patienten empfangen. «Die Termine wurden sofort vergeben», erzählt Sébastien Français, Koordinator der Impfzentren, L'essentiel.

«Die Bewohner der Stadt und die weiter östlich Wohnenden sollten eine zusätzliche Möglichkeit bekommen», erklärt der Mediziner weiter – die vier bestehenden Impfzentren kämen allmählich an ihre Kapazitätsgrenze. Sechs der zwölf Schlangen am Hangar waren am Morgen geöffnet. «Wir könnten mehr leisten, aber angesichts der verfügbaren Impfstoffe reicht das», sagt Luc Feller, der Hohe Kommissar der nationalen Sicherheit.

9000 Impfungen pro Woche

«Von unserer Seite ist alles bereit, jetzt brauchen wir noch das Material», erklärt auch Premierminister Xavier Bettel (DP), der die Einrichtung am Morgen eröffnete. «Wir müssen bereit sein, loszulegen, wenn die Impfstoffe in großer Zahl zur Verfügung stehen». In den nächsten Wochen soll es so weit sein. 9000 Impfungen pro Woche soll das neue Zentrum laut Romain Schneider (LSAP), aktuell als Gesundheitsminister eingesetzt, stemmen. Die landesweite Kapazität erhöhe sich damit auf 55.000 Impfungen.

Die Wahl des Hangars der Luftrettung habe auf der Hand gelegen so ihr Präsident René Closter: «Wir sind die größte Organisation des Landes, Medizin ist unser Job. Wir haben einen Hangar, eine Krankenstation, eine Apotheke, Personal und einen Parkplatz», sagte er. Zudem hat die LAR vor zwei Wochen einen neuen Hangar bekommen, wodurch der alte problemlos habe geräumt werden können.

(jg/L'essentiel)