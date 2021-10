Kilometergeld wird nicht an Spritpreise angepasst

Trotz steigender Kraftstoffpreise werden Arbeitnehmer künftig nicht mehr Kilometergeld erstattet bekommen. Das Finanzministerium erklärte gegenüber L'essentiel, dass weiterhin 0,30 Euro pro Kilometer ausbezahlt werden. Dieser von den Behörden festgelegte Preis werde «nicht automatisch an die Preise an den Tankstellen angepasst, eine Änderung diesbezüglich ist nicht geplant», heißt es seitens des Ministeriums.

Der Arbeitgeber habe zwar das Recht, seinen Arbeitnehmern einen höheren Anteil zu erstatten, allerdings könne der Anteil, der die 0,30 Euro übersteigt, steuerpflichtig sein. Die Kosten Berufstätiger, die mit dem Auto zur Arbeit fahren, sind in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen, mit einer Entschädigung dürfen sie aber also nicht rechnen. Die Grenze von 0,30 Euro wurde auch während des Lockdowns beibehalten, als die Kraftstoffpreise auf ein Rekordtief erreicht hatten.

(jg/L'essentiel)