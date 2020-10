Neuartige Drogen überschwemmen Luxemburg

Prävention in den Schulen, Eröffnung neuer Fixerstuben und ein verstärkter Kampf gegen das organisierte Verbrechen: Der am Montag vorgestellte fünfte nationale Aktionsplan zur Bekämpfung illegaler Drogen für den Zeitraum von 2020 bis 2024 zielt darauf ab «sowohl gegen das Angebot als auch gegen die Nachfrage» vorzugehen.

Wenige Überdosen in Luxemburg



Die Zahl der Menschen, die im Großherzogtum an einer Überdosis gestorben sind fiel mit vier Fällen im Jahr 2018 relativ gering aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 wurden noch 26 Fälle registriert. Kokain – die erste «harte» Droge



Kokain ist die am meisten konsumierte «harte» Droge in Luxemburg vor Ecstasy. Ein Problem sind auch die Opioide, von denen 1700 Konsumenten im Großherzogtum als abhängig gelten.

Ebenso legt er den Fokus auf den Handel: «Immer weniger Konsumenten besuchen einen Dealer an der Straßenecke. Viele Bestellungen und Lieferungen laufen über das Internet. Dafür muss man noch nicht einmal ins Darknet gehen», erklärt der nationale Drogenkoordinator Dr. Alain Origer.

Besonders sichtbar sei der Handel im Netz während des Lockdowns geworden. «In dieser Zeit sind die Verkäufe über das Internet in neue Dimensionen vorgedrungen – trotz aller Risiken», bestätigt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP).

Nur eine Pille kann tödlich sein

Neue, meist synthetische Produkte, die sich ständig weiterentwickeln, gehören zur neuen Realität des Luxemburger Drogenmarktes. «Marihuana und Haschisch werden immer häufiger mit synthetischen Stoffen vermischt», erklärt Origer. Dies stelle die zuständigen Behörden vor eine große Herausforderung, da diese Substanzen oft nach kurzer Zeit gesundheitliche Schäden bei den Konsumenten verursachen.

Die größte Sorge bereitet den Akteuren aus dem Gesundheitssystem, dass neuartige Drogen unter einem geläufigen Etikett vertrieben werden. Dies sei insbesondere bei Fentanyl der Fall, das «in einigen Fällen 100 Mal stärker als Morphine wirken», so Origer weiter. Das Opioid, das in Krankenhäusern zum Einsatz kommt, finde «langsam seinen Weg auf den Luxemburger Drogenmarkt». Origer kann die Gefahr dieses Stoffen nicht hoch genug einschätzen: «Das Risiko bei dieser Art von Droge besteht darin, dass ein Konsument eine einzige Pille nimmt und daran stirbt.»

(th/L'essentiel)