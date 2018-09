Mon Dieu! Diesel wird schon wieder teurer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Vor knapp einem Jahr lag der Dieselpreis in Luxemburg noch unter einem Euro. Daran ist mittlerweile nicht mehr zu denken. In der Nacht zum Freitag, ab 0 Uhr, werden auf den Liter schon wieder 2,1 Cent draufgeschlagen. Damit kostet der Treibstoff nun happige 1,153 Euro. So teuer war der Diesel zuletzt vor vier Jahren.

Die Preise für das Benzin bleiben vorerst unverändert.

(L'essentiel)