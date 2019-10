Es könnte frostig werden im Großherzogtum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Winter nähert sich langsam aber sicher dem Großherzogtum! An diesem Wochenende wird nicht nur die Uhr umgestellt, sondern auch beim Wetter könnte eine Wende kommen. Ab Sonntag werden die Temperaturen allmählich sinken, wie MeteoLux berichtet. Während es am Samstagnachmmitag noch bis zu 19 Grad warm wird, fällt das Quecksilber am Sonntag auf 13 Grad und Anfang der Woche auf Maximalwerte von 10 Grad.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Die Minimalwerte nähern sich allerdings schon dem Gefrierpunkt. Zwischen Montag und Mittwoch zeigt das Thermometer nur zwischen 0 und 4 Grad in den Morgenstunden. Meteolux zufolge bleibt es aber mild und trocken.

(L'essentiel)