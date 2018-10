Kommt Kathrin zurück zu TV-​​Bauer Guy?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Kein Bauer beschäftigt die Boulevardblätter mehr: Guy aus Luxemburg hat in der RTL-Kuppelsendung «Bauer sucht Frau» einmal mehr für Gesprächsstoff gesorgt. Erst lässt er seine drei auserwählten Damen beim Scheunenfest links liegen («Ich hab ihnen keinen Korb gegeben. Ich hab sie sitzen gelassen.») und bandelt lieber mit Kathrin, die eigentlich für Bauer Claus da war, an. Dann vergrault er seine Angebetene mit seinem rasanten Fahrstil und vielen derben Sprüchen. Kathrin reiste bereits nach dem ersten Tag ab.

In der RTL-Sendung Extra verrät er im Interview mit Bauernreporter Ralf Herrmann stolz «Ich bin der Skandalbauer». Dass er in den Medien für Schlagzeilen gesorgt hat, nimmt der 45-Jährige mit Humor. Genau dieser soll ihm bei Kathrin aber zum Verhängnis geworden sein. «Man muss sich erst an meinen Humor gewöhnen. Ich glaube die Situation hat sie überfordert», erklärt er.

Kathrin bereut frühzeitige Abreise

Dass Kathrin frühzeitig abgereist ist, treibt dem Luxemburger noch immer Tränen in die Augen. «Damit hab ich nicht gerechnet, mit dem Stress. Ich war so traurig.» Guy zeigt sich im Interview von seiner gutherzigen Seite. Später zeigt er dem Reporter sein jahrhundertaltes Bauernhaus und sein Luxemburger Verdienstkreuz. «Ich hab einmal drei Kinder und meinen Nachbarn das Leben gerettet. Ich habe sie aus dem brennenden Haus geholt.»

Kathrin zeigt sich ein paar Wochen nach dem Aufeinandertreffen gesänftigt: «Es lag auch an mir, ich hab ihn nicht richtig an mich rangelassen. Ich bereue es jetzt auch etwas.» Kommt Kathrin etwa wieder zurück auf den Hof bei Diekirch und gibt Bauer Guy noch eine Chance? Die Fortsetzung folgt am Montag.

(chb/L'essentiel)