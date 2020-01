Das ist der erste Luxemburger im neuen Jahr

Erster Tag des Jahres und erste Geburt in Luxemburg. Der kleine Malcolm erblickte in den frühen Morgenstunden des Jahres 2020 in der Bohler-Klinik in Kirchberg das Licht der Welt. Um 1:51 Uhr wurde der kleine Mann geboren.

Rund 3600 Gramm brachte der gesunde Junge auf die Waage, er ist das älteste Kind, das im Jahr 2020 im Großherzogtum geboren wurde. L'essentiel gratulierte Mutter Linda und Vater Georges.

(L'essentiel)