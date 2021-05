Luxemburger Museen freuen sich auf Museumstage

Am kommenden Sonntag ist der Internationale Museumstag. Und die Museen im Land scheinen ihn wirklich herbeizusehnen. Denn auch für sie war das Corona-Jahr sehr schwierig. «Die kleinen Heimatmuseen haben im vergangenen Sommer zwar in wenig vom ‹Vakanz Doheem›-Effekt profitiert», sagt Laura Zaccaria, Koordinatorin des ICOM (international councils of museums) im Großherzogtum, «insgesamt verzeichnen die luxemburgischen Museen einen Rückgang der Besucherzahlen um 50 bis 60 Prozent», sagt Zaccaria.

Trailer by #ICOMLuxembourg in the framework of the upcoming #lumudays with director Alain Faber presenting the exhibitions @naturmusee as an important awareness-raising tool for relevant topics like biodiversity and nature conservation. #Vimeo https://t.co/7SmmtmmowM — MNHNL - natur musée (@naturmusee) May 5, 2021

Deshalb sehen die Museen den 15. Mai auch als Chance: Die ASBL, die die Luxemburger Museumstage organisiert, hofft, dass die Museen durch das Event «wieder in Schwung kommen und zeigen, dass sie noch da sind». Am Samstag und Sonntag ist der eintritt zu den 45 teilnehmenden Museen kostenlos.

Viele Aktivitäten für die ganze Familie

Zudem haben sich viele Häuser auch Aktivitäten für die ganze Familie ausgedacht: «Im Nationalmuseum für Naturgeschichte werden Kinder Edelsteine gewinnen und mit nach Hause nehmen, im Nationalmuseum für Geschichte und Kunst können sie ihre eigenen Werke drucken, im Tudor Museum in Rosport einen Roboter zusammenbauen und im Victor Hugo Museum in Vianden können Erwachsene im Freien malen», sagt Laura Zaccaria.

In den Jahren vor der Corona-Pandemie haben die Luxemburger Museumstage rund 23.000 Besucher angezogen. Aufgrund der geltenden Gesundheitsmaßnahmen wird deshalb dringend empfohlen, im Voraus zu buchen.

