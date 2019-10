Hauptstadt-​​Verkehr kollabiert wegen Baustellen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Verkehrslage in Luxemburg-Stadt nahm am Mittwochmorgen noch kompliziertere Züge an, als sonst üblich. Ein Leser-Reporter, der gerade mit dem Bus zur Cloche d'Or unterwegs war, sprach sogar von einer «katastrophalen Situation». Der Grund für die langen Staus: Bauarbeiten.

«Durch die Schließung der Zufahrt zur Büchler-Brücke, kamen wir überhaupt nicht mehr voran. Wir sitzen seit mehr als einer Stunde im Bus. Dutzende weitere Busse stehen in diesem riesigen Stau», erklärte der Leser-Reporter.

Verkehrsüberwachungsstellen teilten gegen 9 Uhr mit, dass zwischen der Büchler-Brücke und Howald der Verkehr nahezu zum Erliegen gekommen ist.

(jg/L'essentiel)