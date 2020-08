Luxemburg will den Libanon unterstützten

Luxemburg wird den Libanon nach der verheerenden Explosion am Dienstag unterstützen, so das Außenministerium am Donnerstag. Ein Mitarbeiter der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe wird sich dem Expertenteam der Vereinten Nationen anschließen. «Diese Teams, die in der ersten Phase einer Notsituation eingesetzt werden, beurteilen unter anderem den Bedarf an internationaler Hilfe und koordinieren die Unterstützungsbemühungen vor Ort. Die Freiwilligen werden in den kommenden Stunden in den Libanon entsandt».

Das Ministerium erklärte auch, dass es seine Unterstützung für das europäische Katastrophenschutzverfahren angeboten hat, das es der EU ermöglicht, katastrophengeschädigten Ländern Hilfe zu leisten.

Der Zentrale Nothilfefonds wird am Freitag finanzielle Unterstützung für den Libanon leisten, wobei das Großherzogtum fünf Millionen Euro beisteuern wird. Darüber hinaus wird Luxemburg der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von 100.000 Euro zur Unterstützung der Libanesen bereitstellen. Die gewaltigen Explosionen, die Beirut am Dienstag erschütterten, forderten mindestens 137 Tote und 5000 Verletzte. Hunderttausende Menschen wurden obdachlos und Zehntausende werden noch immer vermisst.

