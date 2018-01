Unerträgliches Warten für Eltern von Ana Lopes

Vor ziemlich genau einem Jahr, am 15. Januar 2017, wurde die Leiche von Ana Lopes, einer 25-jährigen Luxemburgerin, auf der Rückbank eines Autos gefunden. Der Wagen war in einem Wald von Roussy-le-Village an der Mosel in Brand gesteckt worden. Der Hauptverdächtige ist Marco da Silva, ihr Ex-Partner und Vater des gemeinsamen Sohnes Angelo. Er wurde im Juni 2017 verhaftet und inhaftiert. Seitdem ist es still um den Fall geworden.

Auf Nachfrage von L’essentiel antworten Polizei und Justiz unisono: «Die Ermittlungen dauern an». Da Silva sitzt derweil noch immer in Untersuchungshaft.

Belastung für die Eltern

Für Anas Eltern ist dieser Stillstand schwer zu ertragen. «Wir haben das Gefühl, dass sich die Situation nicht geändert hat und wir uns immer noch am selben Punkt befinden. Wir würden gerne mehr wissen», sagt Anabela Lopes, die Mutter des Opfers. «Wir werden nicht auf dem Laufenden gehalten. Es ist unmöglich, unter diesen Bedingungen zu trauern, und das Warten ist unerträglich».

Zwanzig Meter vom Haus ihrer Eltern entfernt ging Ana immer zu einer Snackbar. Emir, der damals dort gearbeitet hat, kann sich noch gut an Ana erinnern. «Sie war freundlich, lächelte und kam regelmäßig. Ich verstehe nicht, warum wir nach einem Jahr nicht mehr über diese Geschichte wissen», sagt er.



(Gaël Padiou/L'essentiel)