Feuerwehr warnt vor Rauch in umliegenden Orten

Der Brand in einem Getreidesilo, der am frühen Montagnachmittag im Industriegebiet von Rümelingen ausgebrochen war, ist für die Feuerwehr nur schwer unter Kontrolle zu bringen. Auch die Anwohnerschaft könnte jetzt in Mitleidenschaft gezogen werden. Aufgrund ungünstiger Windverhältnisse könne der entstehende Rauch in Wohngebiete «in der Nähe von Rümelingen, Kayl und Tetingen» eindringen, warnt das Corps grand-ducal d'incendie et secours (CGDIS). Deshalb rufen die Brandschützer dazu auf Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Das Feuer ist nach wie vor nicht unter Kontrolle, da das 25 Meter hohe Silo etwa 400 Tonnen brennbares Material enthalte. Dieses müsse abgeleitet werden, um den Brand endgültig zu ersticken. Bereits am Montag haben die Einsatzkräfte damit begonnen. Noch immer sind 40 Feuerwehrleute aus Rümelingen, Kayl-Tetingen und Esch/Alzette in Wechselschichten vor Ort, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

