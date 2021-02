Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren

Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr in der Bettemburger Route de Peppange auf einem Fußgängerüberweg von einem Auto angefahren worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit. Demnach habe der Autofahrer in Höhe der Rue Jean Antoine Zinnen gebremst, weil ein Passant sich aus dieser Straße näherte.

Aufgrund des regnerischen Wetters war nach Polizeiangaben die Reaktionszeit des Fahrers so sehr eingeschränkt, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Passantin erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen, über deren Schwere die Beamten keine Angaben machten. Nach der Erstversorgung wurde die ansprechbare Frau ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)